Med sine om lag 2.000 innbyggere er Rindal kommune i Trollheimen på Nordvestlandet for mange en ukjent perle. Den storslagne historiene området byr på, er imidlertid i en klasse for seg. Den mektige naturen med store skoger og enorme furutrær har vært inspirasjon og treningsområde for skibyggere- og skiløpere i absolutt verdensklasse. I dag er stedet utgangspunkt for naturopplevelser for store og små, sommer som vinter. Men vær varsom, historiene forteller også om troll og "bjønn" i området!





Vintercamp med Trollskattejakt

– De viser seg ikke så mye. De kan ikke være ute på dagen, vet du. De lusker på natta, sier en av deltakerne på campen. Gjengen som var på vintercamp i Rindal i vinterferien, mener trollene er noe sjenerte. - Vi hørte et smell midt på natten da vi lå i lavvoen. Det var nok trollet som smalt inn i et tre ett eller annet sted. Eller så var det bare vinden. De er sikkert mer redd for oss enn vi er for dem, forteller gjengen som ikke er det minste redd for å sove i lavvo midt i Trollheimen.